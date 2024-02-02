بعد جذب مليون زائر.. إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 تغلق منطقة آسيا الصغرى غدًا

وأتاحت المنطقة فرصًا متنوعة للزوار لاستكشاف الثقافات الآسيوية والتمتع بالعروض الحية الغنائية والموسيقية والاستعراضية اليومية، إلى جانب التعرف على المنتجات التقليدية والحرف اليدوية والأزياء الشعبية الآسيوية، بالإضافة إلى زيارة الأسواق والمحالّ التجارية التي تقدم سلعًا وبضائع آسيوية، وتشمل الخدمات الترفيهية والثقافية المتكاملة أيضًا المطاعم الآسيوية التي تقدم أشهر المأكولات الشعبية في عدة دول.