بعد جذب مليون زائر.. إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 تغلق منطقة آسيا الصغرى غدًا

أعلنت إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 عن الاستعداد لإغلاق المنطقة الترفيهية "آسيا الصغرى" غداً السبت، والتي استمرت فعالياتها على مدى أكثر من شهرين، واستقطبت أكثر من مليون زائر من الأهالي والسياح في محافظة جدة.
واستمتع زوار آسيا الصغرى بالأجواء الآسيوية والفعاليات والأنشطة المتنوعة في 12 منطقة ترفيهية تمثل 8 دول آسيوية، وهي: اليابان، والصين، وكوريا، وتايلند، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، والفلبين.
وأتاحت المنطقة فرصًا متنوعة للزوار لاستكشاف الثقافات الآسيوية والتمتع بالعروض الحية الغنائية والموسيقية والاستعراضية اليومية، إلى جانب التعرف على المنتجات التقليدية والحرف اليدوية والأزياء الشعبية الآسيوية، بالإضافة إلى زيارة الأسواق والمحالّ التجارية التي تقدم سلعًا وبضائع آسيوية، وتشمل الخدمات الترفيهية والثقافية المتكاملة أيضًا المطاعم الآسيوية التي تقدم أشهر المأكولات الشعبية في عدة دول.
وقدمت الفعاليات والأنشطة في آسيا الصغرى محاكاة للثقافات الآسيوية بحضاراتها وتاريخها العريق، وعكست عاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي؛ منها تجربة الفيلة الآسيوية وألعاب المهارات والمغامرات الترفيهية المتنوعة، وتجربة الشاطئ الأبيض.