مدربة طفولة لـ"سبق": يُفضَّل إلزام الطالبات بالبنطلون كزي رسمي بدلاً من "المريول"

وبيَّنت "عقيلي" لـ"سبق" أن الزي الموحد في المدارس هو الأفضل؛ لمنع التفاخر والتباهي في مسألة الملابس.. موضحة أنها تقترح وتفضل ارتداء الطالبات من مرحلة الروضة إلى الصف الرابع البنطلون كزي رسمي، وليس ليوم رياضي واحد فقط، أي يكون طيلة أيام الأسبوع الدراسي بدلاً من المريول في هذه المراحل، ويكون موحدًا لأسباب عدة، أهمها تسهيل الحركة في المدرسة أثناء السير والركض واللعب والصعود والنزول من الدرج والأدوار العلوية.. وغيرها.