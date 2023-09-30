مدربة طفولة لـ"سبق": يُفضَّل إلزام الطالبات بالبنطلون كزي رسمي بدلاً من "المريول"

مدربة طفولة لـ"سبق": يُفضَّل إلزام الطالبات بالبنطلون كزي رسمي بدلاً من "المريول"
فضَّلت مدربة الطفولة فوزية عقيلي إلزام الطالبات من مرحلة الروضة إلى الصف الرابع الابتدائي بارتداء البنطلون كزي رسمي بدلاً من المريول؛ حتى يسهل على الطالبات الحركة بشكل أكثر راحة وسلامة عند اللعب، وعند الطلوع والنزول عبر الدرج إلى الأدوار العلوية.
وبيَّنت "عقيلي" لـ"سبق" أن الزي الموحد في المدارس هو الأفضل؛ لمنع التفاخر والتباهي في مسألة الملابس.. موضحة أنها تقترح وتفضل ارتداء الطالبات من مرحلة الروضة إلى الصف الرابع البنطلون كزي رسمي، وليس ليوم رياضي واحد فقط، أي يكون طيلة أيام الأسبوع الدراسي بدلاً من المريول في هذه المراحل، ويكون موحدًا لأسباب عدة، أهمها تسهيل الحركة في المدرسة أثناء السير والركض واللعب والصعود والنزول من الدرج والأدوار العلوية.. وغيرها.
وقالت: "اقتراحي للبس البنطلون يفضل أن يشمل حتى معلمات رياض الأطفال في المدارس، ويكون زيًّا موحدًا رسميًّا طبقًا لمواصفات تضعها الوزارة".
وكانت وزارة التعليم قد أسندت تدريس الصفوف الأولية من الصف الأول إلى الثالث للمعلمات في مدارس التعليم العام، وإلى السادس في المدارس الأهلية والعالمية.
وجاء القرار بالسماح للمدارس الأهلية والعالمية هذا العام رغبة في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة، وضمان الاستقرار النفسي لهم، تعزيزًا لدور القطاع الخاص؛ لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة، تخدم المخرجات التعليمية.