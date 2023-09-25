"ملكية العلا" توقّع اتفاقية المرحلة الثانية مع "اليونسكو".. تفعيلاً للبرامج الثقافية المستقبلية

وتعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير برنامج زمالات حماية الآثار، الذي يُدار بشكل مشترك من قبل (اليونسكو) وكذلك "معهد الممالك" الذي يمكّن من خلال برنامج زمالة حماية الآثار وصول أول دفعة إلى العلا هذا العام من خلال الباحثين والمتخصصين في مجال التراث؛ لإجراء بحوث تستند على الحفظ والإدارة والمشاركة في تبادل ونقل المعرفة.