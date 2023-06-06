الباكستانيون ورحلة الحج.. مشاعر امتنان تتجدد كل عام مع التسهيلات التي تقدمها المملكة

وسأل "صديق" وهو مدرس في إحدى الجامعات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الله تعالى أن ييسر لهم أداء فريضة الحج، متمنيًا أن تكون رحلة الحج رحلة إيمانية يتفرغ فيها للعبادة بخشوع، وأن يعود إلى باكستان سالمًا غانمًا مغفورًا له، بعد قضاء وقت جميل مليء بالمشاعر الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في ظل التسهيلات الكبيرة التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.