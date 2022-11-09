استعدادًا للتصفيات الختامية.. اكتمال وصول وفود تحدي القراءة العربي إلى دبي

ورحّبت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بزيارة الطلاب الأبطال من تحدي القراءة العربي إلى دبي للمشاركة في التصفيات النهائية للدورة السادسة من التحدي قائلة: "نحن على مشارف الحفل الختامي للدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، والتي تُعقد في دبي يوم 10 نوفمبر 2022؛ لإعلان بطل التحدي لهذه الدورة الأكبر في تاريخ التحدي. 22.27 مليون مشارك تنافسوا على مستوى 44 دولة في هذه الدورة، والمتأهلون الذين وصلوا إلى دبي هم صفوة هؤلاء المتنافسين ونخبة القراء المتميزين على مستوى الدول والجاليات. ونحن فخورون بهم وسعداء بالترحيب بهم في دبي وفي عدد من أبرز معالمها. ونتمنى لهم كل التوفيق في التصفيات الختامية".