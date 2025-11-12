تكافل الراجحي تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي InGate بالتأكيد على ريادتها في الابتكار التأميني والتحول الرقمي

وفي ختام الفعالية، تم تكريم شركة تكافل الراجحي من قبل المهندس ناجي التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، تقديرًا لرعايتها الذهبية لمؤتمر ومعرض InGate 2025، ولدورها الفاعل ومساهمتها البارزة في إنجاح الحدث وتعزيز الابتكار في قطاع التأمين السعودي.