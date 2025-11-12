تكافل الراجحي تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي InGate بالتأكيد على ريادتها في الابتكار التأميني والتحول الرقمي

اختتمت شركة تكافل الراجحي مشاركتها بصفتها الراعي الذهبي في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي InGate، الذي أُقيم خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر في ميادين الدرعية، وسط حضور مميز من قادة وخبراء قطاع التأمين والتقنية والابتكار المالي.
وشهد جناح الشركة تفاعلاً واسعًا من الزوار، حيث استعرضت تكافل الراجحي أبرز حلولها الرقمية ومنتجاتها التأمينية المبتكرة التي تسهم في تمكين التحول التقني ورفع كفاءة القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
كما شاركت الشركة في عدد من ورش العمل والجلسات المتخصصة التي تناولت مستقبل التكامل بين التأمين والصحة، ودور التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات التأمينية وتحسين تجربة العملاء.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم شركة تكافل الراجحي من قبل المهندس ناجي التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، تقديرًا لرعايتها الذهبية لمؤتمر ومعرض InGate 2025، ولدورها الفاعل ومساهمتها البارزة في إنجاح الحدث وتعزيز الابتكار في قطاع التأمين السعودي.
وأكدت تكافل الراجحي أن مشاركتها تأتي امتدادًا لالتزامها بدعم التحول التقني والابتكار في قطاع التأمين، وتقديم تجارب رقمية متكاملة لعملائها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم الحلول التأمينية الذكية.