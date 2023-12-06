مجموعة stc تحشد العقول الرقمية حول العالم في الرياض باحتضان مؤتمر M360

وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك عدد من مسؤولي المجموعة في استعراض قدرات المجموعة في توسيع البنى التحتية اللازمة وتطوير التقنيات والخدمات وتعزيز تجربة المستخدم مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وممارسات المسؤولية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، أبرزت المجموعة دورها في تمكين الاقتصاد الرقمي عبر شركاتها التابعة في بناء حلول رقمية مبتكرة في مجالات الألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وكذلك التقنية المالية والكيابل البحرية ومراكز البيانات والأمن السيبراني، التي تلائم مختلف احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة. كما سلطت الأضواء على استراتيجيتها "تجرأ"، التي أطلقتها في أبريل 2022، والمؤلفة من 4 أركان: (1):توسع في الحجم والنطاق، (2): جدد التجربة، (3): رقمِن stc، (4): أسرِع من الأداء.