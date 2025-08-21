أمطار غزيرة على مكة.. الجهات الأمنية تنتشر وتنظّم حركة السير

شهدت العاصمة المقدسة، مساء اليوم (الخميس)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، باشرت على إثرها الجهات المعنية مهامها الميدانية، حيث انتشرت آليات الدفاع المدني ودوريات المرور في عدد من المواقع للتعامل مع الحالة المطرية.