أمطار غزيرة على مكة.. الجهات الأمنية تنتشر وتنظّم حركة السير

شهدت العاصمة المقدسة، مساء اليوم (الخميس)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، باشرت على إثرها الجهات المعنية مهامها الميدانية، حيث انتشرت آليات الدفاع المدني ودوريات المرور في عدد من المواقع للتعامل مع الحالة المطرية.
وبثّ الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور صورًا وثّقت جهود رجال المرور في مكة المكرمة أثناء موجة الأمطار، وأظهرت اللقطات انتشارهم على الطرق الرئيسة وتنظيم حركة السير، إلى جانب تحويل بعض المسارات عند الحاجة، حفاظًا على سلامة مرتادي الطرق وضمان انسيابية الحركة المرورية.
وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة ميدانيًا، مع التأكيد على أهمية التزام قائدي المركبات بتعليمات المرور واتباع إرشادات السلامة خلال القيادة في الأجواء الممطرة.