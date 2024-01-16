برئاسة المملكة.. بدء الاجتماع الـ 13 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة من 16-18 يناير الجاري، برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس الفريق التفاوضي الفني السعودي لقواعد المنشأ عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة، وبمشاركة 18 دولة عربية، أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.