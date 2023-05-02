"ابن معمر": مكتبة المؤسس تعتني بتراثنا وهويتنا الوطنية

شدد فيصل بن معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على حرص المكتبة وعنايتها بالبُنى الثقافية والمعرفية لتراثنا وهويتنا الوطنية والعربية والإسلامية، والحفاظ عليها، ولاسيما تلك التي تتعلّق ببعض مظاهر الحياة التي ترتبط بماضينا ومساراتها والتي تشكِّل جانبًا معرفيًا مضيئًا من هذا الاهتمام، ومنه التراث الحيوي الذي يشكله الجمل في الجزيرة العربية؛ استلهامًا لدور المملكة منذ توحيدها وصولاً لهذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، حيث توفير الرعاية الكاملة لهذا التراث الحي.