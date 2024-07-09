تدشين مبادرة التأمين التعاوني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية

وأرجع "الغامدي" أهمية المبادرة، إلى إسهامها في تحسين جوانب عدة في الثروة الحيوانية والنباتية في المملكة؛ لافتًا إلى دورها في حماية المنتجين الزراعيين من الخسائر المالية، وحماية الدعم الحكومي للمزارعين ومربي الماشية عن طريق تفعيل نظام التأمين التعاوني، وتقليل نسبة الفقد والهدر من الأغذية التي تسببها الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، إضافة إلى دورها في تحفيز الاستثمار في المجال الزراعي، عبر تقليل المخاطر وضمان استدامة الموارد الحيوية.