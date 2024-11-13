بالفيديو.. بيت الفراشات في "وندر جاردن" تجربة ساحرة تجمع بين الخيال والطبيعة بموسم الرياض

تحتضن منطقة "وندر جاردن" بموسم الرياض 2024 واحدة من أكثر التجارب سحرًا وإبداعًا، حيث يجذب “بيت الفراشات” الزوار بتصميمه الفريد الذي يضم أكثر من 1000 فراشة ملونة من أنواع مختلفة، حيث يعيش الزوار أجواء طبيعية ساحرة تمزج بين الفن والخيال، مع بيئة محاكاة تضمن راحة الفراشات واندماجها مع الزوار.