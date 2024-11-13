بالفيديو.. بيت الفراشات في "وندر جاردن" تجربة ساحرة تجمع بين الخيال والطبيعة بموسم الرياض

تحتضن منطقة "وندر جاردن" بموسم الرياض 2024 واحدة من أكثر التجارب سحرًا وإبداعًا، حيث يجذب “بيت الفراشات” الزوار بتصميمه الفريد الذي يضم أكثر من 1000 فراشة ملونة من أنواع مختلفة، حيث يعيش الزوار أجواء طبيعية ساحرة تمزج بين الفن والخيال، مع بيئة محاكاة تضمن راحة الفراشات واندماجها مع الزوار.
وتفصيلًا، يُعدّ بيت الفراشات تجربة ترفيهية وتثقيفية استثنائية، تأخذ الزوار في رحلة فريدة لاستكشاف عالم الفراشات المذهل، ويضم أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، تتعايش في بيئة محاكاة لطبيعتها، مع الحفاظ على درجة حرارة 27 درجة مئوية ورطوبة تبلغ 72%، مما يتيح تجربة مثالية للتفاعل مع هذه الكائنات الرقيقة في أجواء ساحرة.
وتتميز الحديقة بتنوع أنواع الفراشات التي تحتضنها، مثل الفراشات البرازيلية ذات الألوان الزاهية و"دودة كوستاريكا" المعروفة بفترة حياتها القصيرة، إلى جانب أنواع أخرى تأسر الأنظار بجمالها.
ولم تقتصر التجربة على المشاهدة فحسب؛ إذ يقدم "بيت الفراشات" ركنًا تعريفيًا فريدًا، يثري معرفة الزوار بحياة الفراشات ودوراتها الطبيعية وسلوكها المثير للاهتمام، وهذه الوجهة المميزة تُضفي لمسة من السحر على موسم الرياض، وتجذب الزوار من جميع الأعمار لقضاء وقت ممتع يجمع بين الترفيه والمعرفة في بيئة خلابة لا تُنسى.
ولمزيد من التميز، تتخلل المنطقة عروض جوّالة بملابس مستوحاة من الطابع الخيالي لـ"وندر جاردن"، تضفي أجواء من السحر عبر الشخصيات الأسطورية التي تجوب المكان، إلى جانب ذلك، تقدم المنطقة عروضًا موسيقية ترفيهية تُطرب الزوار، بالإضافة إلى مسرحيات تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة وتثري تجربتهم بالمرح والمتعة.
وتستقبل "ندر جاردن" الزوار يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل، تتيح الفرصة للجميع للغوص في هذا العالم الساحر والاستمتاع بتجربة استثنائية لا تُنسى، ويمكن للمهتمين بحضور الفعاليات شراء التذاكر عبر منصة Webook المخصصة لبيع تذاكر موسم الرياض ليخوضوا تجربة مبهرة في قلب العاصمة عبر الرابط