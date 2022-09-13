"ثقة" تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تشارك شركة "ثقة" في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 صفر 1444هـ الموافق من 13 إلى 15 سبتمبر 2022، عبر إقامة جناح لها لعرض منتجاتها وخدماتها التقنية والرقمية لكل الزوّار، وتعريفهم بأبرز المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة المستفيدين، وتقديم أفضل تجربة سهلة وميسرة، بالإضافة إلى رعايتها التقنية للقمة، وبمشاركة الرئيس التنفيذي أ. أيمن بن عبدالله الفلّاج في كلمة بعنوان: دور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، للحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي ودور شركة "ثقة" في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال منتجاتها التقنية.
وقال الرئيس التنفيذي أيمن الفلّاج أن القمة تأتي بنسختها الثانية لاستعراض ومناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بجميع قطاعاته؛ وذلك للتغلب على التحديات عبر إيجاد حلول متقدمة تخدم التطور التقني لتحقيق الاستفادة المثلى وكسب المستهدفات.
وأكد "الفلّاج" دور شركة "ثقة" في الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في مجال خدمات الأعمال والحلول الذكية، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي العالمي وفقاً للتقارير العالمية بنسبة 14% في عام 2030؛ نتيجة للإقبال الكبير والتطوير السريع للذكاء الاصطناعي، ويجب على كل من يريد تطبيق الذكاء الاصطناعي محلياً التعامل مع البرمجيات وفق تصميم الأدوات وتقييمها ليتسنى لهم تطبيقها وفق أفضل الممارسات المجتمعية.
وأضاف "الفلّاج" أن جناح "ثقة" يرحب بكل زوّار القمة؛ للتعريف بشركة "ثقة" وأثرها الممتد لأكثر من 20 دولة حول العالم، وشركائها من القطاعات الدولية والحكومية والخاصة، ومنتجاتها المتنوعة في مختلف القطاعات الحضرية والعدلية، والصناعية واللوجستية، والتجارية، بالإضافة إلى دورها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتدعو شركة "ثقة" إلى زيارة موقعها الإلكتروني للتعرّف أكثر على الخدمات المقدمة والمنتجات التي تعمل على تطويرها وتشغيلها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة thiqah.sa.