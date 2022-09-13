"ثقة" تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تشارك شركة "ثقة" في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 صفر 1444هـ الموافق من 13 إلى 15 سبتمبر 2022، عبر إقامة جناح لها لعرض منتجاتها وخدماتها التقنية والرقمية لكل الزوّار، وتعريفهم بأبرز المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة المستفيدين، وتقديم أفضل تجربة سهلة وميسرة، بالإضافة إلى رعايتها التقنية للقمة، وبمشاركة الرئيس التنفيذي أ. أيمن بن عبدالله الفلّاج في كلمة بعنوان: دور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، للحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي ودور شركة "ثقة" في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال منتجاتها التقنية.