7 علماء يفوزون بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.. تعرّف عليهم

ترأس المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الاجتماع الثاني لهيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة، بحضور وزير الحج والعمرة ورئيس هيئة الجائزة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر المركز بالرياض.
وفي بداية الاجتماع تلا أمين عام جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان السديري بيان الأمانة معلناً عن الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة وهم:
1. مجال العلوم الصحية والطبية في مجال الإعاقة: (مناصفة) الدكتور إلينا قريقورينكو من جامعة بيل بالولايات المتحدة لتطويرها العديد من الاختبارات الخاصة التشخيصية لذوي الإعاقة، ومساهماتها العميقة المؤثرة في علم الجينات، والدكتورة سامية جوزيف خوري من مركز أبحاث التصلب اللويحي في لبنان، أنشأت أول مركز متخصص في المنطقة العربية للتصلب اللويحي وفق منهجية التخصصات البينية.
2. مجال العلوم التأهيلية والاجتماعية: الدكتور أحمد بن حيدر الغدير من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، حصل على المركز الأول في كفاءة أداء الكراسي الطبية والصيدلانية البحثية لعام 2012م، وشهادة وول أوف فيم التقديرية كواحد من أفضل 50 من القيادات الفكرية في العالم في مجال التعليم العالي لعام 2020.
3. مجال العلوم التربوية والنفسية: (مناصفة) البروفيسور بيتر بول من جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الامريكية، لإسهاماته العميقة في مجال التربية الخاصة إدارياً وفنيًا وبحثيًا لقرابة 40 سنة، والبروفيسور ديني مينقيني من مستشفى بامبينو جيزو للأطفال في روما، إيطاليا، لخبراتها العيادية العالمية في مجالات التربية الخاصة والسلوك.
4. فرع التطبيقات التقنية في مجال الإعاقة: الدكتور كوانتي قيوان من جامعة نانيق السنغافورية، طور العديد من المنظومات التقنية المتقدمة لخدمة ذوي الإعاقة.
5. مجال الوصول الشامل: مطارات الرياض – مطار الملك خالد الدولي- الصالة 5، استكمال منظومة الاتصال والسلامة الخارجية والداخلية والتكميلية، وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
ويشهد المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل بجامعة الفيصل بالرياض تكريم الفائزين بالجائزة، والذين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تتمثل في حجم التأثير وتصنيف الوعاء العلمي الناشر للإنتاج العلمي، وحجم التركيز والإنتاج العلمي في مجال الإعاقة، والإسهامات المهنية أو المبادرات الاجتماعية التي قام بها المتقدم والتي تخدم مجالات الإعاقة، ومدى إسهام إنتاجه العلمي في دعم مجال ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والعالمي.
وأشار تقرير الأمانة العامة للجائزة إلى أنه تم استقبال (370) طلباً للمرشحين من (46) دولة، حيث قامت اللجنة العلمية للجائزة بوضع قائمة مختصرة للمتقدمين لفروع الجائزة بعد إضافة فرعين جديدين للتقنيات والوصول الشامل، وقد بلغ العدد في مجال الوصول الشامل (15) مرشحاً.
وفي فرع العلوم الصحية والطبية (42) مرشحاً، وفرع العلوم التربوية والنفسية 28 مرشحاً، وفرع التطبيقات للتقنية في مجال الإعاقة (31) مرشحاً، وقد عقدت اللجنة العلمية 13 اجتماعًا خلال الستة شهور الأولى بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لفروع الجائزة، لاختيار الفائزين بعناية فائقة.