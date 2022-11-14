7 علماء يفوزون بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.. تعرّف عليهم

ويشهد المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل بجامعة الفيصل بالرياض تكريم الفائزين بالجائزة، والذين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تتمثل في حجم التأثير وتصنيف الوعاء العلمي الناشر للإنتاج العلمي، وحجم التركيز والإنتاج العلمي في مجال الإعاقة، والإسهامات المهنية أو المبادرات الاجتماعية التي قام بها المتقدم والتي تخدم مجالات الإعاقة، ومدى إسهام إنتاجه العلمي في دعم مجال ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والعالمي.