ضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني في محايل

وأوضح مدير إدارة صحة البيئة أن الفرق الرقابية رصدت أثناء الجولة عددًا من المخالفات، أبرزها انتهاء الترخيص وتدنّي مستوى النظافة العامة، وتشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، إضافة إلى افتقار الموقع لأنظمة المراقبة بالكاميرات. كما تبيّن أثناء عملية الضبط هروب سبعة عمال عبر الباب الخلفي، واستخدام أدوات تالفة ومناشف قماشية غير صالحة، إلى جانب عرض مواد غذائية تحت أشعة الشمس المباشرة، ما يشكّل خطرًا على سلامة المستهلكين.