ضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني في محايل

ضبطت إدارة صحة البيئة في بلدية محايل عسير، خلال جولة رقابية ميدانية، معملَ حلوياتٍ مخالفًا يقع داخل أحد الأحياء السكنية، لعمله بترخيص منتهٍ وعدم استيفائه للاشتراطات البلدية والصحية.
وأوضح مدير إدارة صحة البيئة أن الفرق الرقابية رصدت أثناء الجولة عددًا من المخالفات، أبرزها انتهاء الترخيص وتدنّي مستوى النظافة العامة، وتشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، إضافة إلى افتقار الموقع لأنظمة المراقبة بالكاميرات. كما تبيّن أثناء عملية الضبط هروب سبعة عمال عبر الباب الخلفي، واستخدام أدوات تالفة ومناشف قماشية غير صالحة، إلى جانب عرض مواد غذائية تحت أشعة الشمس المباشرة، ما يشكّل خطرًا على سلامة المستهلكين.
من جانبه، أكّد رئيس بلدية محايل عسير أن البلدية تولي الرقابة الصحية اهتمامًا كبيرًا، وتضع سلامة وصحة أفراد المجتمع ضمن أولوياتها، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد (940)، دعمًا لجهودها في تحسين جودة الخدمات وحماية المستهلكين.