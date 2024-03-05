"الأمن البيئي" يطيح بمواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بالمدينة المنورة

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة المدينة المنورة، تمكنت من القبض على المواطنين: يوسف علي العمري، ونايف مبارك السهلي، لارتكابهما مخالفة صيد (أربعة) كائنات فطرية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.