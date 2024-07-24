"مدل بيست" تطلق حفلات أونيكس أرينا بالشراكة مع موسم جدة

يُشار إلى أن مسرح أونكس أرينا يعد من أحدث المواقع الموسيقية التابعة لشركة "مدل بيست"، ومزود بأحدث التجهيزات الفنية ومعدات الصوت والإضاءة المهيئة لاستضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات والمؤتمرات العالمية، وتصل مساحته لنحو 26,000 متر مربع، ويستوعب أكثر من 12 ألف شخص، وملحق به مواقف تسع لنحو 12 ألف سيارة.