"الجوازات": تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة آليًّا

إنفاذًا للتوجيهات السامية، بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم بتنفيذ إجراءات تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، لمدة (6) أشهر حتى تاريخ 13/ 5/ 1444 هـ، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.