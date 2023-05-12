"صورة الاستمطار بالمملكة" يبرزها "غلام".. 3.5 مليار م3 مياه و5 طائرات بالطريق

وأكد أن هذه الطائرات أربع حديثة، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وتمتلكها وتستخدمها المملكة لتقنيات بذر السحب، وذلك إضافة إلى شراء طائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ متقدمة تعتبر مختبرًا جويًا طائرًا ومتحركًا يقيس ويرصد الأحوال الجوية، وكذلك يرصد الهَبَاء الجَوِّي لإعطاء إمكانية عن بذر السحب أو إمكانية تعديل على حالات الطقس بإذن الله، مشيراً إلى أن هذه الطائرات الحديثة سوف تساهم في زيادة الأعمال التشغيلية وتخفيض النفقات ونقل التقنيات وتوطينها.