لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية.. "الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل

وتضمنت بنود المذكرة إطلاق الجامعة لبرنامج الماجستير في المسؤولية الاجتماعية، عن طريق كلية إدارة الأعمال، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية في برامج التعليم العالي والبرامج والفعاليات المشتركة، وكذلك تأهيل قادة المستقبل، وقيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.