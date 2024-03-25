لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية.. "الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، خلال فعاليات منتدى المسؤولية الاجتماعية الذي تقيمه الجامعة، حيث مثّل الوزارة مدير عام الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية الدكتور مبارك بن محمد البقمي، فيما مثّل جامعة الفيصل نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتنمية، الأميرة مها بنت مشاري آل سعود.
وتضمنت بنود المذكرة إطلاق الجامعة لبرنامج الماجستير في المسؤولية الاجتماعية، عن طريق كلية إدارة الأعمال، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية في برامج التعليم العالي والبرامج والفعاليات المشتركة، وكذلك تأهيل قادة المستقبل، وقيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تعزيز قيام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية.