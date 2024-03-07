تدشين خدمة شحن السيارات الكهربائية في مطار الملك سعود بالباحة

وشهدت الزيارة إطلاق عدد من المشاريع التي تخدم مرتادي المطار، كمشروع أتمتة مواقف السيارات التي تتيح عددًا من الخدمات الرقمية متقدمة كخيار الدفع الذكي، وحجز مواقف السيارات مسبقًا، إضافة لإطلاق أول تطبيق إلكتروني ذكي لإدارة المواقف لجميع المطارات التابعة للشركة.