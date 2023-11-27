الكرة الأرضية تشهد "قمر القندس".. اليوم آخر قمر مكتمل قبل الشتاء

ووفقًا لمجلة "ساينس فوكس" العلمية، سيظهر القمر في شكل قرص مكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة؛ حيث سيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي (الثلاثاء)، وسيكون له نسبة لمعان 100%.