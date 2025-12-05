رابح صقر وناصر نايف يشعلان أولى حفلات صدى الوادي بموسم الدرعية 25/26

وشهدت الأمسية ساعات من الطرب والحماس الذي عززه الفنان رابح صقر بأدائه المميز في عدد من الأغاني من أبرزها "يوم ما أنا ضحيت ما أقصد جحود، وحبيبي اللي همه رضاي"، إضافة إلى أداء ناصر الاستثنائي في أغنية "نسايم نجد، وخلي الليالي سعادة"، إضافة إلى مجموعة من الأغنيات التي أشعلت شتاء وادي صفار في أول حفلات موسم الدرعية هذ العام.