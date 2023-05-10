شاهد.. هكذا يستعد رائد الفضاء علي القرني لمهمة محطة الفضاء الدولية

وأعلنت الهيئة أن طاقم الرواد قام بمحاكاة 12 يومًا في الفضاء، حيث نفذت التجارب محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض، وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان، كما تدرّبوا على المعدات والإجراءات اللازمة؛ لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركة "أكسيوم سبيس"، وشركة "سبيس إكس"، في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.