شاهد.. هكذا يستعد رائد الفضاء علي القرني لمهمة محطة الفضاء الدولية

استكمل رائد الفضاء علي القرني الإعداد والتدريب ليكون جاهزًا لخوض رحلته في الفضاء.
وأظهر مقطع فيديو مشاهد ترصد إعداد وتدريب القرني للمشاركة في المهمة.
وكانت الهيئة السعودية للفضاء، قد أعلنت جاهزية رواد الفضاء السعوديين، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة والذي استمر لمدة تسعة أشهر.
وقالت الهيئة: إن رائدي الفضاء السعوديين قد أكملا فترة التدريب بنجاح، ودخلا فترة الحجر الصحي؛ استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.
وسينطلق رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف المهمة لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.
وأعلنت الهيئة أن طاقم الرواد قام بمحاكاة 12 يومًا في الفضاء، حيث نفذت التجارب محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض، وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان، كما تدرّبوا على المعدات والإجراءات اللازمة؛ لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركة "أكسيوم سبيس"، وشركة "سبيس إكس"، في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.
وذكرت الهيئة أن الرواد تلقوا تدريبات في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية، ضمن برنامج (HERA) لمحاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية، ومن منطلق أهداف المهمة في إلهام الطلاب والمهتمين في علوم الفضاء قدم الرواد عرضًا توعويًا لطلاب برنامج "أكسيوم سبيس" التعليمي، والإجابة عن أهمية الأبحاث وحياة رواد الفضاء ودور العلوم التكاملية مع تحسين جودة الحياة على الأرض.