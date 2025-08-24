لتأدية الطواف بطمأنينة ويسر.. "الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن لتجنّب 3 مخالفات شائعة

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات التي يجب تجنبها: التوقف في صحن الطواف لما يسببه من إعاقة لحركة الطائفين، والمشي بعكس الاتجاه الذي يُخل بانسيابية الطواف، إضافة إلى حمل الأمتعة داخل المسار مما يضيق على الآخرين.