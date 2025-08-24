لتأدية الطواف بطمأنينة ويسر.. "الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن لتجنّب 3 مخالفات شائعة

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم أداء الشعائر وتعزيز وعي ضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية بعنوان "الطواف نسك وعبادة"، لتذكير المعتمرين والزوار بالآداب والتعليمات اللازمة خلال الطواف حول الكعبة المشرفة.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات التي يجب تجنبها: التوقف في صحن الطواف لما يسببه من إعاقة لحركة الطائفين، والمشي بعكس الاتجاه الذي يُخل بانسيابية الطواف، إضافة إلى حمل الأمتعة داخل المسار مما يضيق على الآخرين.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإرشادات التوعوية التي تهدف إلى تيسير أداء النسك بطمأنينة، ورفع جودة تجربة المعتمرين، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والسلامة داخل الحرم المكي الشريف.