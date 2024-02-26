تفاديًا للازدحام.. "التجارة" و"هيئة النقل" تحثان على التسوق المبكر لمستلزمات العيد

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الطلب المبكر مع اقتراب عيد الفطر المبارك يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتسوقين ويحقق رضاهم، تزامنًا مع ارتفاع الطلبات في شهر رمضان؛ مشيرة إلى أن التسوق المبكر يضمن الحصول على المنتجات في المواعيد المحددة، ويسهم في زيادة رضا العملاء، وتوفير خيارات توصيل متنوعة، بما يعزز العلاقة مع شركات التوصيل وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.