"شؤون الحرمين" تنفّذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة أمس، أعمال الصيانة الدورية الشاملة لكسوة الكعبة المشرفة؛ حيث تَعَرض الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة لبعض الملاحظات من قطع وتمزق للخيوط، ويتم صيانتها بشكل فوري من قِبَل فريق الصيانة المخصص عند الكعبة المشرفة بالشكل المطلوب، كما يخصص مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يومًا لتركيب قماش الحرير على الجزء السفلي بالكامل وعلى مدار محيط الكعبة المشرفة.