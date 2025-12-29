جراحة دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية تنهي معاناة "بريطاني" مع تضخم الوريد المأبضي

وقال د. البشري أن المراجع، ويبلغ من العمر "30" عاماً، خاض رحلة بحث طويلة عن العلاج داخل المملكة وخارجها لكنه لم يوفق، وقدم إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، وهو يشتكي من عدة أعراض أبرزها، ألم وتورم في الجزء الخلفي من الركبة، وشعور بالثقل والضغط. وعقب وصوله مباشرة تمت معاينته والاطلاع على تاريخه المرضي، والفحص السريري ومن ثم أجريت له فحوصات دقيقة شملت الأشعة الصوتية ultrasound، والأشعة المقطعية Ct-scan، وكشفت النتائج عن إصابته بتمدد في الوريد المأبضي الذي يقع خلف الركبة وهو حالة نادرة، والمأبضي من أوردة الساق الرئيسية، ومسؤول عن نقل الدم من الساق إلى القلب.