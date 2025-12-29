جراحة دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية تنهي معاناة "بريطاني" مع تضخم الوريد المأبضي

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، من إجراء عملية جراحية دقيقة وناجحة، لشاب بريطاني يعاني من تمدد نادر في الوريد المأبضي Popliteal Vein Aneurysm خلف الركبة، وسبب له حزمة أعراض حادة، ذكر ذلك الدكتور هيثم صالح البشري استشاري جراحة الأوعية الدموية، رئيس الفريق الطبي المعالج، والحاصل على البورد الأمريكي.
وقال د. البشري أن المراجع، ويبلغ من العمر "30" عاماً، خاض رحلة بحث طويلة عن العلاج داخل المملكة وخارجها لكنه لم يوفق، وقدم إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية، وهو يشتكي من عدة أعراض أبرزها، ألم وتورم في الجزء الخلفي من الركبة، وشعور بالثقل والضغط. وعقب وصوله مباشرة تمت معاينته والاطلاع على تاريخه المرضي، والفحص السريري ومن ثم أجريت له فحوصات دقيقة شملت الأشعة الصوتية ultrasound، والأشعة المقطعية Ct-scan، وكشفت النتائج عن إصابته بتمدد في الوريد المأبضي الذي يقع خلف الركبة وهو حالة نادرة، والمأبضي من أوردة الساق الرئيسية، ومسؤول عن نقل الدم من الساق إلى القلب.
واستطرد الدكتور البشري قائلاً أن الفريق الطبي أخضع المراجع لعملية جراحية دقيقة، تم فيها استئصال التضخم الوريدي، ومن ثم إعادة اصلاح الوريد المأبضي بدقة واستمرت العملية لنحو "90" دقيقة، سارت وفق ما رسم لها في الخطة العلاجية، وفي النهاية توجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ونُقل المراجع إلى غرفة التنويم قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة في اليوم التالي للعملية.
وأوضح أن فحوصات ما بعد العملية أكدت نجاح التدخل الطبي، والمراجع يواصل الآن العلاج في قسم العلاج الطبيعي، ويحرز تقدماً مستمراً وسيتعافى تماماً إن شاء الله باستكماله لبرنامجه العلاجي.
ووصف د.البشري الحالة بالنادرة خصوصاً أن التمدد كان بالوريد وليس الشريان، الأمر الذي تطلب دقة عالية وحساً جراحياً متقدماً للتدخل في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس الخدمات الطبية المتطورة التي يقدمها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمملكة.