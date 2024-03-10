فلل فخمة وأسلوب معماري مبتكر.. "سقيفة للتطوير العقاري" تبيع كامل مشروع "عالية النرجس 21" بالرياض

ويعتبر مشروع عالية النرجس 21، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً ومميزاً، في شمال مدينة الرياض، بحي النرجس، من المشاريع التطويرية الفخمة والمبتكرة، وواحداً من أحدث المشاريع التي قامت بتطويرها شركة سقيفة العقارية، حيث يتكون المشروع من 14 فيلا فاخرة، وأكثر ما يميز مشروع الفلل تلبيته لاحتياجات السكان وتطلعاتهم، من خلال توفير نمط حياة أفضل، حيث تتسم الفلل بالجودة في السكن والبناء والتصميم المتفرد للواجهات المتميزة، مع توفير كافة الخدمات الأساسية والترفيهية.