فلل فخمة وأسلوب معماري مبتكر.. "سقيفة للتطوير العقاري" تبيع كامل مشروع "عالية النرجس 21" بالرياض

أنهت شركة سقيفة العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، في مدينة الرياض، بيع كامل الوحدات السكنية في مشروع عالية النرجس 21، الذي يقع في حي النرجس بمدينة الرياض، ويضم المشروع مجموعة من الفلل الفاخرة، التي صُممت بأسلوب معماري وهندسي مبتكر، والذي أشرفت الشركة على تطويره، وتسويقه.
ويعتبر مشروع عالية النرجس 21، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً ومميزاً، في شمال مدينة الرياض، بحي النرجس، من المشاريع التطويرية الفخمة والمبتكرة، وواحداً من أحدث المشاريع التي قامت بتطويرها شركة سقيفة العقارية، حيث يتكون المشروع من 14 فيلا فاخرة، وأكثر ما يميز مشروع الفلل تلبيته لاحتياجات السكان وتطلعاتهم، من خلال توفير نمط حياة أفضل، حيث تتسم الفلل بالجودة في السكن والبناء والتصميم المتفرد للواجهات المتميزة، مع توفير كافة الخدمات الأساسية والترفيهية.
وفي تعليقه على بيع المشروع، قال الرئيس التنفيذي لشركة سقيفة للتطوير العقاري عبدالرحمن بن محمد الماجد: "يمثل مشروع عالية النرجس 21، بالرياض، أحد نماذج المشاريع الحديثة والمبتكرة والتي وفقت الشركة -بفضل الله أولا- ثم بفضل كوادرنا وخبراتها الواسعة من تطويره، وبيع كافة وحداته السكنية المكونة من 14 فيلا، والتي تم تصميمها بأسلوب هندسي حديث، ووفق مفهوم متجدد ومبتكر في العمارة الحديثة، حيث رُوعيَ فيه توفير الراحة والاستقرار للسكان".
وأكد عبدالرحمن الماجد أن مشروع الفلل يأتي ضمن إطار مجموعة من المشاريع السكنية التي تقوم الشركة بتطويرها والاستثمار فيها، حيث سبق للشركة أن قامت بتطوير وتسويق مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية، في مدينة الرياض، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على تطوير وتسويق عدد من المشاريع السكنية التي تتميز بالفخامة وفي أحياء مختلفة في مدينة الرياض.
يُذكر أن شركة سقيفة للتطوير العقاري، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، هي إحدى الشركات والرائدة، في مجال التطوير العقاري، ولها إسهامات مقدرة في التميز والإتقان، في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وتختص الشركة ببناء المساكن المتطورة والمصممة، وفق حاجة الأسرة ومتطلباتها السكنية، وبما يضمن لها الحصول على تجربة فريدة من نوعها، ومليئة بالاستقرار والراحة.
كما تستهدف الشركة تقديم مشاريع سكنية متطورة، وفق دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العقاري وتلبية لرغبات عملائها، وذلك وفقاً لمفاهيم متجددة ومبتكرة في العمارة السكنية الحديثة.