بتقنية Nucleus SmatNa.. زراعة قوقعة لطفلة الـ 3 سنوات في تخصصي الجوف

نجح الفريق الطبي بمركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف في إجراء عملية نوعية لزراعة القوقعة الإلكترونية لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تعاني من صمم كامل منذ ولادتها، حيث تم اكتشاف حالتها بعد ملاحظة والديها أنها لا تسمع، وبعدها تابعت حالتها من قبل مركز زراعة القوقعة بالمستشفى.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتخطيط السمع؛ تبين أنها تعاني من صمم كامل وتحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية، وأجريت لها عملية الزراعة وتكللت بالنجاح.
وأوضح تجمع الجوف الصحي أن الفريق استخدم تقنية جهاز Nucleus SmartNav والذي يساعد الجراح أثناء عملية الزراعة على قياس سرعة إدخال الزرعة في القوقعة، وكذلك قياس عمق الزرعة داخل القوقعة وقياس زاوية الإدخال في القوقعة، مما يؤدي الي تحسين نتائج الزراعة للمريض، ويقوم فريق من السمعيات داخل العملية بإجراء القياسات على الجهاز؛ لإطلاع الجراح عليها وتعد تقنية حديثة تحتاج الي فريق يضم الطبيب الجراح وأخصائي السمعيات.
وبيّن التجمع أنها تُعد الحالة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة التي تتم فيها زراعة القوقعة باستخدام تقنية Nucleus SmatNa.
يذكر أن المركز يضم عدداً من الخدمات التخصصية المتقدمة في معالجة حالات الدوار وتخطيط السمع وبرنامج الفحص السمعي المبكر للمواليد وكذلك في تأهيل الحالات بعد الزراعة ومعالجة حالات تأخر النطق وغيره.