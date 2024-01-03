بتقنية Nucleus SmatNa.. زراعة قوقعة لطفلة الـ 3 سنوات في تخصصي الجوف

نجح الفريق الطبي بمركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف في إجراء عملية نوعية لزراعة القوقعة الإلكترونية لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تعاني من صمم كامل منذ ولادتها، حيث تم اكتشاف حالتها بعد ملاحظة والديها أنها لا تسمع، وبعدها تابعت حالتها من قبل مركز زراعة القوقعة بالمستشفى.