مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يشارك بمؤتمر عالمي في جدة ببث مباشر لعملية قسطرة قلبية من الرياض

وشدد د. عويد استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية على أهمية هذه المشاركة ، بالنظر إلى الحضور الدولي الواسع من أوروبا واليابان ودول الشرق الأوسط، مما يوفر فرصاً كبيرة لتبادل الخبرات في هذا التخصص الطبي المعقد، والوقوف على آخر ما توصل إليه العلم في القسطرة القلبية، وأضاف أن مشاركة المجموعة اللافتة في المؤتمر ، تأتي على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققتها مستشفيات المجموعة ، في مجال طب القسطرة القلبية، والخبرات التراكمية المتعددة التي تحظى بها، الأمر الذي أهلها لنيل ثقة اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، واختيارها للمشاركة بمثل هذه الإسهامات النوعية في المحافل العلمية الطبية الكبيرة.