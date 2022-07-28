مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يشارك بمؤتمر عالمي في جدة ببث مباشر لعملية قسطرة قلبية من الرياض

تشارك غداً الجمعة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في المؤتمر العالمي للشرق الأوسط ، الخاص بعلاج الإنسداد الكلي المزمن لشرايين القلب التاجية بالتدخل عن طريق القسطرة والمنعقد في جدة.
حيث سيتابع أكثر من 800 طبيب وممارس صحي في عدة دول حول العالم ، نقل عملية قسطرة قلبية معقدة على الهواء مباشرة ، يجريها د. عويد الشمري استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية ، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، لإزالة إنسداد مزمن بالشرايين التاجية لسيدة خمسينية. ويعد المؤتمر من أضخم المؤتمرات الطبية على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتحدثين.
وشدد د. عويد استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية على أهمية هذه المشاركة ، بالنظر إلى الحضور الدولي الواسع من أوروبا واليابان ودول الشرق الأوسط، مما يوفر فرصاً كبيرة لتبادل الخبرات في هذا التخصص الطبي المعقد، والوقوف على آخر ما توصل إليه العلم في القسطرة القلبية، وأضاف أن مشاركة المجموعة اللافتة في المؤتمر ، تأتي على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققتها مستشفيات المجموعة ، في مجال طب القسطرة القلبية، والخبرات التراكمية المتعددة التي تحظى بها، الأمر الذي أهلها لنيل ثقة اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، واختيارها للمشاركة بمثل هذه الإسهامات النوعية في المحافل العلمية الطبية الكبيرة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، تحرص دوماً على المشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية الإقليمية والعالمية، لإبراز تجربتها الطبية الرائدة ، والاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنها تنظم مؤتمرات علمية عالمية سنوية ، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية.