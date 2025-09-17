مستشفى الولادة بجدة يطلق فعاليات "سلامة المرضى 2025"

وأكد القائمون أن هذه الأنشطة تمثل امتداداً للجهود المستمرة في تحسين جودة الرعاية الصحية، والتي نالت إشادة المركز السعودي لسلامة المرضى، حيث أثنى على دور المجمع في تعزيز الشفافية والإبلاغ عن أحداث السلامة خلال عام 2024 والنصف الأول من 2025، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي.