مستشفى الولادة بجدة يطلق فعاليات "سلامة المرضى 2025"
شهدت جدة تدشين فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى 2025، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال التخصصي، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، تحت رعاية الدكتور محمود أبورمش المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي.
وجاءت الفعاليات، التي انطلقت في بهو العيادات الخارجية، تحت شعار "سلامة المرضى منذ البداية"، حيث تضمنت محاضرات تخصصية وجلسات تثقيفية موجهة للكوادر الطبية والمرضى ومرافقيهم، وركزت على تعزيز ممارسات الرعاية الآمنة للأطفال وحديثي الولادة، وتهيئة بيئة صحية تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة.
كما اشتمل البرنامج على معرض توعوي قدّم أرقاماً ومؤشرات تبرز سبل تعزيز سلامة المرضى، وآليات التعامل مع الفئات الخاصة من الأطفال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد القائمون أن هذه الأنشطة تمثل امتداداً للجهود المستمرة في تحسين جودة الرعاية الصحية، والتي نالت إشادة المركز السعودي لسلامة المرضى، حيث أثنى على دور المجمع في تعزيز الشفافية والإبلاغ عن أحداث السلامة خلال عام 2024 والنصف الأول من 2025، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي.