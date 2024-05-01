أمين مكة يعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين إندونيسيين لتيسير وإثراء رحلة الحج

وشملت مشاركةُ الداؤود عددًا من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين بجمهورية إندونيسيا، ورؤساء شركات العمرة، وإطْلاعهم على التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير وإثراء رحلة الحج، وأهمّ المبادرات مثل زيارة المواقع التاريخية ودور التحول الرقمي في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن.