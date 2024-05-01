أمين مكة يعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين إندونيسيين لتيسير وإثراء رحلة الحج

شارك أمينُ العاصمة المقدسة "مساعد الداود" الوفدَ السعودي في جمهورية إندونيسيا برئاسة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ في بحث سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة في البلدين ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الإندونيسيين.
وشملت مشاركةُ الداؤود عددًا من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين بجمهورية إندونيسيا، ورؤساء شركات العمرة، وإطْلاعهم على التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير وإثراء رحلة الحج، وأهمّ المبادرات مثل زيارة المواقع التاريخية ودور التحول الرقمي في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن.
كما أجرى أمينُ العاصمة المقدسة لقاءاتٍ ثنائيةً مع دولة نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، ووزير الشؤون الدينية، ووزير النقل، ووزير الصحة، ووزير السياحة بجمهورية إندونيسيا؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.