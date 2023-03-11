الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بيوم العلم

وقال سموه: "إن علَم المملكة يختلف عن بقية أعلام بقية الدول؛ فيكفي أنه العلم الوحيد الذي لا يُنَكّس، ولا يُلَف على أجساد الموتى، ودائمًا وأبدًا سيبقى هذا العلَم رمزًا للقوة والإيمان بالله، يحمل دلالات ومعاني سامية تشير إلى محطات مهمة في التاريخ السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية عام 1139هـ الموافق 1727م، مرورًا بيوم 27 ذي الحجة 1355هـ، الموافق 11 مارس 1937م؛ وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلَم بشكله الذي نراه به اليوم خفاقًا بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء".