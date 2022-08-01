صندوق التنمية الوطني يعزز دوره التنموي ويفعّل عدداً من المبادرات

وبحسب بيانات الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022م التي نشرها المركز الإعلامي للصندوق، فقد اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي، استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة لتحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية تُشرف على عدد من الصناديق والبنوك التابعة له عبر أهداف استراتيجية يعمل الصندوق على متابعتها وقياس مدى تحقيقها من خلال مؤشرات أداء ومبادرات استراتيجية، حيث جرى البدء في تنفيذ استراتيجية مركز الخدمات المشتركة ضمن (مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية).