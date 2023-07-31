"كايسيد" يُسهم في تسهيل لقاءات الحوار في يوم الشباب العالمي بـ"لشبونة"

وعبّر الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد، عن حماسه للقاءات الحوارية المقبلة قائلاً: "في كايسيد، نؤمن بأن الحوار هو المفتاح لتعزيز السلام والوئام في عالمنا المترابط. يقدم يوم الشباب العالمي بلشبونة 2023 فرصة فريدة لنا للتواصل مع الشباب من خلفيات متنوعة، وتنمية ثقافة الحوار والتقبل. نحن متحمسون لاستضافة عدة أنشطة، بما في ذلك مناقشة جماعية مع قادة من خمسة أديان مختلفة، إطلاق لعبة ديالوجو في البرتغال، وعرض أحدث أفلامنا الوثائقية، وذلك كله سيتوج بلقاء مع قداسته البابا فرانسيس".