السفير الصيني: السعودية بقيادة ولي العهد تتغير بسرعة.. ولن ننسى مساعداتها لنا

أكد السفير الصيني في المملكة "لي تشنغ ون"، أن السعودية تتغير بسرعة غير مسبوقة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنها أصبحت أكثر حيويةً وانفتاحاً وشموليةً، مبدياً إعجابه واندهاشه بحماس وحيوية الشباب السعودي في كل مجالات المجتمع وإسهاماتهم الهامة في الرحلة نحو تحقيق رؤية 2030.
وتفصيلاً، أعرب السفير الصيني خلال برنامج "الدبلوماسي" على قناة السعودية عن شكره وامتنانه لكافة المبادرات الطبية التي قدمتها المملكة العربية السعودية مع الصين في فترة انتشار وباء كوفيد-19 مستشهداً بذلك بالمساعدات الطبية التي ساهمت بها السعودية عام 2008 بعد زلزال "وينشوان" قائلاً: "سوف نتذكر دائماً المساعدات القيمة من أصدقائنا السعوديين وذلك خلال أوقاتنا الصعبة".
وأشاد السفير الصيني بالسحر الثقافي للسعودية كونها ليست صحراء ثقافية خالية، بل صحراء ثقافية ذات عمق وتنوع مذهل، موضحاً بأن لديه انطباعاً جيداً لكل المناطق التي زارها، والذي يقوم بتوثيقها عبر كاميرا خاصة به ليتشارك اللحظات الجميلة مع أصدقائه في السعودية والصين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ونوه بقرار إضافة تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، يعزز الصداقة والتفاهم ويزيد التقارب بين الشعبين الصيني والسعودي، خاصةً للأجيال القادمة، نظراً لكون الصين دولة محورية في العالم وتتمتع بقوة الاقتصاد وتنوع الثقافة.