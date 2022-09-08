السفير الصيني: السعودية بقيادة ولي العهد تتغير بسرعة.. ولن ننسى مساعداتها لنا

أكد السفير الصيني في المملكة "لي تشنغ ون"، أن السعودية تتغير بسرعة غير مسبوقة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنها أصبحت أكثر حيويةً وانفتاحاً وشموليةً، مبدياً إعجابه واندهاشه بحماس وحيوية الشباب السعودي في كل مجالات المجتمع وإسهاماتهم الهامة في الرحلة نحو تحقيق رؤية 2030.