غدًا الأربعاء.. احتفالية تدشين المجموعة الكاملة للمؤرخ إبراهيم بن عيسى في دارة الملك عبدالعزيز

تُدشن دارة الملك عبدالعزيز غداً الأربعاء، المجموعة الكاملة لأعمال المؤرخ الشهير إبراهيم بن عيسى، وذلك في احتفالية خاصة تجمع نخبة من فرسان التاريخ والمهتمين بالشأن التاريخي. ويأتي هذا الحدث تقديراً لإسهامات ابن عيسى البارزة في حفظ وتوثيق التاريخ.
إبراهيم بن صالح بن عيسى وُلد عام 1270هـ في بلدة أشيقر، في زمن اتسم بالاضطرابات. كان عالمًا موسوعيًا مهتمًا بتوثيق تاريخ الدولة السعودية، حيث كلّفه الملك عبدالعزيز بتدوين تاريخ الدولة السعودية بعد المؤرخ عثمان بن بشر، من أبرز أعماله “عقد الدرر” و”تاريخ بعض الحوادث في نجد”.
توفي عام 1343هـ، وعملت دارة الملك عبدالعزيز على جمع إرثه العلمي وإصدار موسوعة شاملة عنه.