غدًا الأربعاء.. احتفالية تدشين المجموعة الكاملة للمؤرخ إبراهيم بن عيسى في دارة الملك عبدالعزيز

إبراهيم بن صالح بن عيسى وُلد عام 1270هـ في بلدة أشيقر، في زمن اتسم بالاضطرابات. كان عالمًا موسوعيًا مهتمًا بتوثيق تاريخ الدولة السعودية، حيث كلّفه الملك عبدالعزيز بتدوين تاريخ الدولة السعودية بعد المؤرخ عثمان بن بشر، من أبرز أعماله “عقد الدرر” و”تاريخ بعض الحوادث في نجد”.