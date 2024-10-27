"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدّم خدماتها في 49 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها في مدينة بريدة اليوم للرجال، في ابتدائية ابن ماجة، ومتوسطة الحرمين، وللنساء في الثانوية الثلاثين للبنات، ويوم الإثنين تقدّم الخدمة للرجال في ابتدائية حسان بن ثابت، ومتوسطة أسعد بن زرارة، ويوم الثلاثاء في ابتدائية البشائر، ومتوسطة الشهداء لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع، فيما تقدّم الخدمة للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدّم الخدمة في مدينة بريدة للرجال في ابتدائية أبي بكر الصديق، وابتدائية عبدالرحمن بن سعدي، ويوم الخميس في ابتدائية الإمام أبي حنيفة، وابتدائية الربيع بن زياد لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع.