"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدّم خدماتها في 49 موقعاً حول المملكة

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 49 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها في مدينة بريدة اليوم للرجال، في ابتدائية ابن ماجة، ومتوسطة الحرمين، وللنساء في الثانوية الثلاثين للبنات، ويوم الإثنين تقدّم الخدمة للرجال في ابتدائية حسان بن ثابت، ومتوسطة أسعد بن زرارة، ويوم الثلاثاء في ابتدائية البشائر، ومتوسطة الشهداء لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع، فيما تقدّم الخدمة للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدّم الخدمة في مدينة بريدة للرجال في ابتدائية أبي بكر الصديق، وابتدائية عبدالرحمن بن سعدي، ويوم الخميس في ابتدائية الإمام أبي حنيفة، وابتدائية الربيع بن زياد لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع.
فيما تقدّم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرّمة خدماتها اليوم للرجال في قرية كلية بمحافظة رابغ لمدة أسبوع، وفي مركز حفر كشب، ومركز مدركة لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، وللنساء في مدرسة الليث لمدة يومٍ واحدٍ لكل منهما، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز حفر كشب، ومركز مدركة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء للرجال في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم لكل منهما.
وفي منطقة الرياض، تقدّم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في جامعة دار العلوم بمدينة الرياض، وللنساء في مركز رفايع الجمش، ويوم الإثنين تقدّم الخدمة للرجال والنساء في مقر الهيئة العامة للترفيه لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز لجعة لمدة يومين، وللنساء في مركز نفي لمدة يوم واحد.
وفي المنطقة الشرقية، تقدّم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في المدرسة المتوسطة الثانية والعشرين للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويوم الإثنين في مستشفى الملك خالد بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء في المدرسة الثانوية الثانية والعشرين للبنات بمحافظة حفر الباطن، وفيما تقدّم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بمدينة الدمام، وللنساء في المدرسة الابتدائية العاشرة للبنات بمحافظة الخفجي لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة، بتقديم خدماتها في محافظة العقيق اليوم للرجال في مدرسة عمر بن الخطاب لمدة يومين، وللنساء في مدرسة ابتدائية آمنة بنت العباس للبنات، ويوم الإثنين في مدرسة خولة بنت ثعلبة للبنات لمدة يومٍ لكل منهما، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة متوسطة وثانوية الجاوة لمدة يومين، ويوم الخميس في مدرسة متوسطة الأمير فيصل لمدة يومٍ واحد.
وتقدّم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها في محافظة طبرجل اليوم للرجال في ابتدائية ابن بطوطة للبنين، وللنساء في المتوسطة الثانية للبنات، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية حفص الكوفي للبنين، وللنساء في المتوسطة الثالثة والثانوية الثالثة للبنات لمدة يومين لكل موقع.
وفي منطقة عسير، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز بلسمر لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في محافظة طريب لمدة أربعة أيام، وفي متوسطة وثانوية الفرعة الشمالية بمحافظة النماص لمدة يوم واحد.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة العويقيلة لمدة ثلاثة أيام، وفي مدرسة المتوسطة السابعة للبنات بمحافظة رفحاء لمدة يوم واحد.
وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الإثنين للرجال في الغرفة التجارية، وللنساء في مستشفى نجران العام، ويوم الأربعاء تقدّم الخدمة للرجال في النادي الأدبي، وللنساء في مستشفى الولادة والأطفال لمدة يومين لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للنساء في محافظة جزر فرسان بمنطقة جازان لمدة أسبوع، ويوم الإثنين تقدّم الخدمة للرجال والنساء في محافظة الشملي بمنطقة حائل لمدة أربعة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلاتٍ لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.