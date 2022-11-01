جزر فرسان تتربع على عرش "اليونيسكو".. و"الحياة الفطرية" تحتفي بها على شواطئها الحالمة

وأوضح أن ذلك الإنجاز هو نتاج تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية، التي تعاونت لاستكمال متطلبات الملف الفنية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م الرامية إلى إيجاد بيئة صحية جاذبة ترفع مستوى جود الحياة، كما يسهم المنجز في تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية.