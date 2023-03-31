أول مصنع وأفضل طريقة حفظ و"جصة".. "التمور في المملكة".. قصة لها تاريخ

كان الأجداد يقومون بعملية "كنز" التمر، بأنفسهم في البيوت والمزارع قبل توافر مصانع تعبئة التمور، وأجهزة التبريد في الوقت الحاضر، إذ كانوا ينتقون التمور المكتملة نضجاً، التي تكون نسبة الرطوبة فيها قليلة، أي تميل قشرتها إلى الجفاف، لكي يتناسب مع "الكنز" والتخزين، وكانت السلج والخضري انواع مفضلة لدى أهالي مدينة الرياض قبل ٧٠ عاماً، مقارنة بمكانته في الوقت الحالي، الذي قل إقبال الناس على تناوله، سواء كان رطباً أم تمراً.