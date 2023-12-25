الإبداع أسعده.. وزير الاتصالات يتعرّف على اختراعين لطالبتين موهوبتين في جازان

استعرضت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اختراعين أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ووفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
جاء ذلك أثناء عقد "السواحة" لقاءً مع مجتمع رجال الأعمال التقني والريادي بمنطقة جازان، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي بمركز الأمير سلطان الحضاري.
واستمع "السواحة" والحضور إلى اختراع الطالبة الموهوبة ملك حسن علي قيسي من الثانوية الخامسة بجازان بعنوان Designing, Modeling, and Simulating the Tri-copter Drone to Improve Compact Mechanism، وهو عبارة عن تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة بدون طيار ثلاثية المروحية لتحسين الآلية المدمجة بمجال هندسة (طيران وفضاء).
كما استمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من الطالبة الموهوبة غلا تركي نافع جايز المعبدي من الثانوية الخامسة بجازان لابتكارها بعنوانDesign of a New Hydrogen Fueled Hybrid Car Prototype، وهو عبارة عن تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين بمجال الهندسة الميكانيكية.
وقال "السواحة": سيتم التنسيق للمخترعتين مع هيئة الصناعات العسكرية (SAMI) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا (KACST)).
وأعرب عن سعادته الغامرة بالطالبتين وبما قدمتاه من اختراعين مميزين تخدمان الوطن في المجال الهندسي والتقني في مجال الطيران والفضاء والطاقة البديلة، وبما يحقق الأهداف من دعم المبدعين والمبتكرين لتحقيق نماذج فعالة ومميزة على المستوى المحلي والعالمي.