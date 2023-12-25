الإبداع أسعده.. وزير الاتصالات يتعرّف على اختراعين لطالبتين موهوبتين في جازان

كما استمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من الطالبة الموهوبة غلا تركي نافع جايز المعبدي من الثانوية الخامسة بجازان لابتكارها بعنوانDesign of a New Hydrogen Fueled Hybrid Car Prototype، وهو عبارة عن تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين بمجال الهندسة الميكانيكية.