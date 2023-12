الإبداع أسعده.. وزير الاتصالات يتعرّف على اختراعين لطالبتين موهوبتين في جازان

واستمع "السواحة" والحضور إلى اختراع الطالبة الموهوبة ملك حسن علي قيسي من الثانوية الخامسة بجازان بعنوان Designing, Modeling, and Simulating the Tri-copter Drone to Improve Compact Mechanism، وهو عبارة عن تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة بدون طيار ثلاثية المروحية لتحسين الآلية المدمجة بمجال هندسة (طيران وفضاء).