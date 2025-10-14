إنجاز سعودي جديد.. عالم من جامعة أم القرى يُصنّف ضمن أفضل 2% من علماء العالم

حصل الأستاذ الدكتور وليد بن حسن المالكي، عضو هيئة التدريس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة في جامعة أم القرى، على تصنيفٍ ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا وتميّزًا في مجالاتهم على مستوى العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على تميّز الكفاءات الأكاديمية الوطنية ومكانتها في الأوساط العلمية والبحثية الدولية، حيث جاء اختيار الدكتور المالكي تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال الصيدلة وعلم الأدوية، وما قدّمه من أبحاث علمية نوعية كان لها أثر واضح في تطوير المعرفة العلمية وتعزيز المخرجات البحثية في هذا المجال الحيوي.
وقد عبّرت جامعة أم القرى عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس جودة بيئتها البحثية ودورها في دعم الباحثين المتميزين وتشجيعهم على تحقيق الريادة العلمية العالمية، متمنيةً للدكتور المالكي مزيدًا من التوفيق والتميّز في مسيرته الأكاديمية والبحثية.