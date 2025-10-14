إنجاز سعودي جديد.. عالم من جامعة أم القرى يُصنّف ضمن أفضل 2% من علماء العالم

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على تميّز الكفاءات الأكاديمية الوطنية ومكانتها في الأوساط العلمية والبحثية الدولية، حيث جاء اختيار الدكتور المالكي تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال الصيدلة وعلم الأدوية، وما قدّمه من أبحاث علمية نوعية كان لها أثر واضح في تطوير المعرفة العلمية وتعزيز المخرجات البحثية في هذا المجال الحيوي.