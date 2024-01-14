المرحلة الثانية لمعالجة أضرار قرود البابون.. تشمل المواقع الحساسة بالمدن

ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نشر الفرق الميدانية لمعالجة تزايد أعداد قرود "البابون" في عدد من المناطق المتضررة، حيث تمكن المركز من معالجة هذه البؤر في المناطق المتضررة، التي تتم معالجتها عبر دراسات علمية شارك فيها خبراء محليون ودوليون لمنع تزايد أعدادها وأضرارها في مهاجمة السكان، ونقل الأمراض والفيروسات، أو الإخلال بالتوازن البيئي، وإتلاف المحاصيل الزراعية.