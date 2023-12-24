قبول استقالة المهندس "فواز الشرعبي" وتعيين "سلطان الثبيتي" عضوًا منتدبًا في شركة "آركس" للفضاء والدفاع

أعلن مجلسُ إدارة شركة "آركس" للفضاء والدفاع، عن قبول استقالة العضو المنتدب المهندس فواز بن محمد الشرعبي، واستمرار عضويته في مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ سلطان بن معيض الثبيتي عضوًا بمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤.
كما عيّن مجلسُ الإدارة الأستاذَ رياض بن مفرح الزهراني رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، والأستاذ "زكي بن علوي العلويات" رئيسًا تنفيذيًّا للشؤون المالية بالشركة، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2024.
ويتقدّم مجلس الإدارة بالشركة بالشكر الجزيل لسعادة المهندس "فواز الشرعبي"؛ على ما تم إنجازه من أهداف قيّمة خلال الفترة الانتقالية من خلال عمله كعضو منتدب، ساهمت في تطور الشركة على مختلف الأصعدة.
وأوضحت الشركة أنها مستمرّة في خططها التطويرية انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 بقطاعات عملها.
يذكر أن الأستاذ "سلطان بن معيض الثبيتي" تدرَّج في عدة مناصب؛ منها مدير شعبة التطبيقات في "الجمارك"، وانتقل بعدها للعمل في شركة السلام للطائرات، وكان آخر منصب يشغله: نائب الرئيس التنفيذي لبرامج المساندة الفنية حين ذاك.
كما عمل الأستاذ سلطان في مجموعة الجهاز القابضة مديرًا عامًّا للمجموعة. والتحق بعدها بالشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وتولّى منصب نائب الرئيس للخدمات المشتركة، ومن ثم نائب الرئيس للعمليات. ثم انتقل رئيسًا تنفيذيًّا لشركة أسبار الخليج، ومنذ عامين التحق بشركة "آركس" للفضاء والدفاع كرئيس تنفيذي.