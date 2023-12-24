قبول استقالة المهندس "فواز الشرعبي" وتعيين "سلطان الثبيتي" عضوًا منتدبًا في شركة "آركس" للفضاء والدفاع

كما عمل الأستاذ سلطان في مجموعة الجهاز القابضة مديرًا عامًّا للمجموعة. والتحق بعدها بالشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وتولّى منصب نائب الرئيس للخدمات المشتركة، ومن ثم نائب الرئيس للعمليات. ثم انتقل رئيسًا تنفيذيًّا لشركة أسبار الخليج، ومنذ عامين التحق بشركة "آركس" للفضاء والدفاع كرئيس تنفيذي.