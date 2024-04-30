إنذار أحمر للرياض وتبوك والقصيم.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية وبرد

وأوضح المركز أن الحالة تستمر إلى الحادية عشرة مساء، وتشمل في الرياض: (الزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء)، وفي القصيم: (الخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء).