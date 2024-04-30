إنذار أحمر للرياض وتبوك والقصيم.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية وبرد

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق تبوك والرياض والقصيم، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر إلى الحادية عشرة مساء، وتشمل في الرياض: (الزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء)، وفي القصيم: (الخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء).
وتوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.