النيابة العامة: يحظر صنع المفرقعات واستيرادها وحيازتها وهذه عقوبتها

قالت النيابة العامة: إنه يُحظر صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح؛ وفقًا لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته.