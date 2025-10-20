موسم الصقور في جازان.. إرثٌ متجددٌ يحفظ الهوية ويعزز الاقتصاد

ويستعد الصقّارون لانطلاق الموسم مع نهاية فصل الخريف، تزامنًا مع بدء عبور الصقور المهاجرة القادمة من آسيا الوسطى إلى المناطق الدافئة، ويمتد الموسم في المنطقة من شهر سبتمبر حتى يناير من كل عام، حيث تتحول جبال جازان وسواحلها إلى محطات رئيسية لمسارات الطيور المهاجرة، وتشكّل مشاهد الصيد لوحة تجمع بين التقاليد والمتعة والمنافسة، وسط معرفة دقيقة بتضاريس الأرض ومسارات عبور الصقور.