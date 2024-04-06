"الشرعان": نسبة الإنجاز في سفلتة مخططات أمانة الجوف وبلدياتها بلغت 35%

كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في مشروعات سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، إلى "35%"، مشيرةً إلى تقدم وتيرة أعمال السفلتة في عددٍ من المخططات؛ منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط.