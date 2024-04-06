"الشرعان": نسبة الإنجاز في سفلتة مخططات أمانة الجوف وبلدياتها بلغت 35%

كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في مشروعات سفلتة مخططات المنح في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، إلى "35%"، مشيرةً إلى تقدم وتيرة أعمال السفلتة في عددٍ من المخططات؛ منها الربوة وشرق سوق الجملة وغرب اللقائط.
وتفصيلًا: أكّد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن سفلتة مخططات المنح تأتي ضمن أولويات توفير الخدمات البلدية للأهالي والتوسع فيها؛ وفقًا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشار "الشرعان" إلى أن أعمال سفلتة مخططات المنح تشمل 18 مخططًا موزعة على مدن وقرى منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها، وتأتي ضمن جهود الأمانة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بمنطقة الجوف.
يذكر أن أمانة الجوف وقعت في وقت سابق عقود سفلتة مخططات المنح مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 55 مليون ريال، وبدأ العمل وفق الجدول الزمني المعتمد.