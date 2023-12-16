فريق "إغاثي الملك سلمان" يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك

وشهد اللقاء مناقشة تفعيل الاتفاقية الموقّعة مع المركز، التي تهدف إلى توعية ودعم ضحايا الإرهاب والتطرف، والتعاون المشترك في البحوث والدراسات فيما يتعلق بالصلة بين الإغاثة والمساعدات الإنسانية في البيئات المنكوبة بالإرهاب، والتعاون فيما يتعلق بتأثير تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع؛ لمنع وقوع المجتمعات الهشة رهينة للإرهاب، وتبادل المعرفة والخبرة الميدانية وبناء القدرات والابتكار، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض ذات الاهتمام المشترك التي ينظمها كل طرف.